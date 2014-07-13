سعودي وابنه عادا من مناطق قتال وسلما نفسيهما

علمت "العربية.نت" بخبر تسليم أب وابنه لنفسيهما إلى الجهات الأمنية، بعد سفرهما إلى مناطق الصراع في سوريا، للالتحاق بجماعة إرهابية هناك.

وبحسب معلومات "العربية.نت" فإن مانع المانع كان قد أرسل ابنه إلى مناطق الصراع، ولكن الابن عاد إلى السعودية وسلم نفسه إلى الجهات الأمنية.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن ابن مانع المانع قد سلم نفسه إلى الجهات الأمنية طواعية، ومن ثم سلم الأب نفسه، بعد اكتشافه حقيقة داعش.

وكان عضو مجلس الشورى عيسى الغيث، أعلن عودة السعودي مانع المانع إلى بلاده، اليوم السبت، بعد التحاقه بداعش ومبايعته للدولة الإسلامية. وقال الغيث في تغريدة له على حسابه في تويتر" بعد نفير الشيخ مانع المانع ومبايعته، يكتشف حقيقة داعش ويسلم نفسه تائبا".