بالفيديو .. حقيقة جسم غامض ظهر في سماء جدة

جسم غامض، هذا كان تفسير من شاهده في سماء جدة في أول أيام شهر رمضان المبارك عندما ظهر هذا الجسم في سماء المدينة عند الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً قبل أن يقوم أحد من الذين شاهدوه بتصوير مقطع فيديو له عرف انتشاراً في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور عدة أيام وكثير من التحليلات والتخمينات حول ماهية هذا الجسم قالت الجمعية الفلكية في جدة في بيان لها إن هذا الجسم الغامض الذي ظهر في سماء جدة يحتمل أن يكون دخان طائرة نفاثة كانت تحلق على ارتفاع عالٍ في السماء ولا يحتمل أن يكون حجرا نيزكيا أو حطاما قادما من مدار حول الأرض .

وأظهر تسجيل الفيديو المنشور على يوتيوب جسما غير واضح المعالم يتحرك أفقيا منطلقا بسرعه تقديرية تزيد على 800 كيلومتر في الساعه من الأفق الشمال الغربي إلى الأفق الجنوبي الغربي مخلفا وراءه سيلا متدفقا من الغبار بشكل منتظم.

وبحسب الجمعية الفلكية في جدة إلى أنه بالتدقيق في الفيديو يظهر أن ذلك الغبار يخرج من مصدرين ما يرجح أنه يندفع من محركين من عملية احتراق وقود طائرة نفاثة تحلق على ارتفاعات عالية ولا تحافظ على الحد الأدنى من الارتفاع ذلك من أجل استهلاك أقل للوقود .

وأضافت الجمعية أنه بالنسبة للخطين اللذين يظهران أعلى وأسفل قرص الشمس في التسجيل فهو بسبب انكسار ضوء الشمس من خلال عدسة التصوير نظرا لأن الكاميرا غير مهيأة في الأساس لتصوير قرص الشمس.