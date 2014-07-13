حماية سكان عنيزة من المبيدات الكيميائية

غفلـت مدن سعودية كثيرة، وتيقـظت مدينة عنيزة لأهمية تحصين سكـانها ضد أضرار صحية ناتجة عن اندساس مبيدات كيميائية في منتجات زراعية محلية أو مستوردة، وهي مخاطر تحتاج ملاحقة يومية ومختبرات متقدّمة تقـنيا.

عالمياً، يوجد قرابة عشرة آلاف نوع من الحشرات القادرة على إصابة المحاصيل الزراعية بأكثر من 100 ألف نوع من الأمراض النباتية، لكن الخطر الأكبر يكمن في ارتفاع أنواع المبيدات الكيميائية إلى أكثر من ألفين، وكثير منها يتسبب بمخاطر على صحة البشر.

زاوية الخطر تكمن في عدم قدرة الفلاحين على التمسك بمعادلات الخلط السليم للمركـبات الكيميائية، أو عدم الإنصافِ في غسيلها قبل تصديرِها إلى المستهلك، خاصة في المطاعم العامةِ، لذلك فمختبر عنيزة يجسد "الحارس البيئي" لصحة السكـان، وجرس إنذار لا يتوقـف.

