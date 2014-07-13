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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

خبر ما.. ولكن هل يصحّ؟

وضع التاكسيات أو سيارات الأجرة في البلد مزر جدا، ويعطي القادم الأجنبي إلى البلد صورة سيئة عنها، خاصة وأنّ سائقيها ومعظمهم أجانب يستغلون الركاب، وغالبا ما ينتهي المشوار معهم بخناقة ولجج، وحين أقارنها ببعض الدول المجاورة أعجب لماذا لا نكون مثلها إذ إنّ السائق فيها حتى ولو كان أجنبيا مؤدب والسيارة نظيفة وغير مستهلكة على عكس الحال عندنا، وقد جرت في الماضي محاولات عديدة لإصلاح وضعها واستخدام العدادات ولكنها جميعا باءت بالفشل، وأخيرا أعلنت وزارات النقل والعمل والداخلية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق مشروع مركبات الأجرة الذكية، الذي يستهدف سعودة قطاع الأجرة العامة، وتوفير 60 ألف وظيفة للسعويين برواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال شهريا، إضافة إلى التأمين الطبي، واعتبر وزير النقل، وهو المهم في الخبر، أنّ قطاع الأجرة تنقصه الجودة، وهذا تصريح لا يصف الواقع فالحال أسوأ كثيرا مما يقول، على أنه قال وهو محق فيه: إنّ المركبات العشوائية وغير المنظمة تتسبب في حوادث مرورية، مؤكدا حرص المرور على معالجة العشوائية..

وأياً كان الأمر فإننا نأمل أن يتحقق الخبر على أرض الواقع، فالتاكسي عنوان البلد، والكتاب يعرف من عنوانه.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/952186

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