قتل قريبه في اليمن وهرب إلى الرياض

قبضت شرطة الرياض على يمني قتل أحد أقربائه في بلاده وهرب إلى العاصمة الرياض.

وقالت الشرطة في بيان لها "نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإيقاع بوافد يمني في العقد الثاني من العمر لاتهامه بالمشاركة في قتل أحد أبناء جلدته في اليمن".

وأضاف "كانت قد توفرت لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي معلومات تشير إلى تورط أحد الوافدين اليمنيين (يقيم في المملكة بطريقة غير مشروعة) بالمشاركة في جريمة قتل أحد مواطنيه في محافظة الضالع بالجمهورية العربية اليمنية، وأن السلطات اليمنية تبحث عنه".

وأوضح البيان "بناء على تلك المعلومات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد كمين محكم تم فيه القبض عليه. جرى إيقافه والتنسيق مع إدارة الاتصال للشرطة الدولية لاستكمال إجراءات ملف استرداده تمهيداً لتسليمه لسلطات بلاده".