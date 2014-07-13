قصة سكة حديد الحجاز

لاتزال سكة حديد الحجاز تحكي تاريخا طويلا، وتروي ظروف مواصلات كانت حية تنقل الحجيج من ديارهم صوب الديار المقدسة، وفي منطقة العنبرية غرب المسجد النبوي الشريف بكيلو متر تقريباً.

وفقاً لرصد قناة العربية، سكة حديد الشامِ الحجاز سكتت قبل 98 عاماً بسببِ الحرب العالميةِ الأولى، لكن بقاياها لم تتوقف عن سرد حكاية حلم كبير مات بعد اكتمالِه بثمانية أعوام.

ويأتي ذلك وسط قرب استراحة مخيط و جبلها من الحرم النبوي بما يعادل 12 كيلومترا ، كانت في بداية القرن سفرا، وباتت الآن أثرا يتودد للتاريخ والناس أن "أعيدوني للحياة " وخدمة الحجيج .