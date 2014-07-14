إصابة مواطنان بطلق ناري في العوامية

فتح مجهولان يوم امس النار على مواطنين في بلدة العوامية وذلك بعد حضورهما لمشاهدة ليلة "القرقيعان"، وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تلقيهم بلاغاً من مواطن ثلاثيني يفيد بتعرضه لاطلاق النار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجه ناريه اثناء تواجده واخيه ببلدة العوامية لمشاهدة احتفالات القرقيعان، اصيب خلالها بطلق ناري في الظهر والقدم اليمني فيما اصيب اخيه ١٦عام بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين للمستشفى والتأكد من استقرار حالتهما الصحية، وأشار الرقيطي الى مباشرة المختصون في الشرطة اجراءات الضبط الجنائي للواقعة.