إعادة تشكيل مجلس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، خلفا للجنة الرئاسية السابقة.

وتضمنت الموافقة تعيين الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق رئيسا لمجلس أمناء المركز، وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائبا لرئيس مجلس الأمناء؛ إلى جانب عمله أمينا عاما للمركز.

كما ضمت عضوية مجلس الأمناء الجديد 9 أعضاء هم: "الدكتور سهيل بن محمد قاضي، والشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، والدكتور حسن بن فهد الهويمل، والدكتورة سهير بنت محمد القرشي، والدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، والشيخ محمد بن صالح الدحيم، والدكتور منصور بن ابراهيم الحازمي، والمهندس نظمي النصر والدكتورة نوال بنت محمد العيد".

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأسس عام 1424هـ بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما كان ولياً للعهد إلى تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، ومعالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.

