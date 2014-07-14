الالتزام بالعادات شرط قبول "العمل" للعمالة الهندية

بعد 5 أيام من مرور عودة استقدام العمالة الهندية إلى السعودية، وضعت وزارة العمل شروطا لقبول تلك العمالة، وفقاً لبيان صادر من الوزارة، الاثنين، وهي "حُسن السيرة والسلوك، وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة".

ويأتي ذلك البيان بعد اجتماع عقدته الوزارة، الاثنين مع ممثلي السفارة الهندية بحضور السكرتير الأول للسفارة آي ني لاكرا، ووكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.

وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد خلال الاجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، مفيدًا أنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على إتمام إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند.

وتم خلال الاجتماع تزويد شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من جميع متطلباتهم، وكذلك التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام بما فيه مصلحة المواطن، فيما تتلقى الوزارة شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات مبينة في موقع مساند.

