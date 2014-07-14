بالفيديو.. رواية مقتل الطبيب السعودي مع داعش

كشف فيديو خاص بقناة العربية، رواية مقتل سعودي على يد قوات المالكي يوم الجمعة الماضي. وأظهر الفيديو شقيق المقتول وهو يسرد تلك الرواية، التي بدأت بذهاب شقيقه إلى البحرين ومن ثم تركيا ومن بعدها سوريا وأخيراً العراق التي لقي حتفه فيها.

السعودي هو الطبيب فيصل بن شامان العنزي، الذي أشغل الرأي العام طيلة أمس بقصة مقتله، ما بين تفجير نفسه أو تعرضه لقصف جوي من قوات المالكي، ليظهر شقيقه محمد عبر الفيديو المرفق، ليؤكد أن قوات المالكي قصفت عيادته عصر أول من أمس (الجمعة) وهو متواجد فيها، ما تسبب بمقتله.

وشدد على عدم انتماء شقيقه لأي جماعة إرهابية. كاشفاً في الوقت ذاته قصة حمل أخيه للسلاح خلال تواجده في العراق.

وكان نبأ مقتل فيصل انتشر أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون تأكيد طريقة قتله، التي تم تداولها عبر روايتين، الأولى تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة، بينما الثانية هي مقتله خلال قصف على إحدى مقرات جماعة داعش، بعد تواجده في ذلك المقر أثناء تأدية المهمة المنوطة به وهي معالجة كبار قادة داعش.

