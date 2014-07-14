الغذاء والدواء تحذر من مخلل ليمون وصلصة لازنيا

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج "مخلل الليمون" الذي يتم إنتاجه في باكستان للعلامة التجارية (Shan) لاحتوائه على خردل غير مذكور في البطاقة التعريفية للمنتج، مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك الذي يعاني من الحساسية من الخردل.

كما حذرت الهيئة من منتج صلصة اللزانيا البيضاء للعلامة التجارية (Ragu) المصنعة في دولة هولندا، وذلك بسبب خطأ في مستوى الحموضة.

وقالت الهيئة إنها تلقت إنذارا من الوكالة الكندية للتفتيش الغذائي (CFIA) تفيد بسحب منتج مخلل الليمون الذي يعبأ في عبوات زجاجية بأحجام وأرقام دفعات إنتاج مختلفة.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها رصدت من خلال مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات إنذارا صادرا عن هيئة معايير الأغذية البريطانية (FSA) يفيد بسحب منتج صلصة اللزانيا البيضاء والمعبأ في عبوات زجاجية زنة (454) غرامًا، وذلك بسبب خطأ في مستوى الحموضة (الرقم الهيدروجيني - PH) لبعض العبوات الزجاجية، مما قد يؤدي إلى نمو بعض الميكروبات الضارة التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك.

ونصحت المستهلكين الذين يعانون من الحساسية من الخردل أو صلصة اللزانيا بعدم استهلاك هذا المنتج، والتخلص مما لديهم منه فورا، علما بأنها قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من سحب المنتج من الأسواق المحلية.

