تثبيت أسعار مائة سلعة .. سرا

الغلاء الذي مس مختلف السلع في شهر رمضان يجعل من الصعب على أي منا أن يتذكر أو يذكر سلعة واحدة لم تمسها يد الغلاء، سواء كانت هذه السلعة غذائية أو من المستلزمات المنزلية، وسواء كانت من الضروريات التي لا غنى عنها أو كانت من الكماليات التي تغري بها الحياة الاستهلاكية التي انغمسنا فيها ولم نعد نستطيع الخروج مما تغري به، من الصعب أن يتذكر أحد سلعة واحدة لم يرتفع سعرها، غير أن جمعية حماية المستهلك تؤكد أن وزارة التجارة وقعت مع بعض المراكز التجارية اتفاقية تقضي بتثبيت أسعار بعض المواد العذائية، فلا يطالها غلاء ولا تمس أسعارها زيادة، وأن تلك الاتفاقية شملت ١٠٠ سلعة غذائية، وأضافت جمعية حماية المستهلك أنها لاحظت زيادة في أسعار بعض السلع التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، وأنها أبلغت أصحاب المراكز التجارية بذلك، وطالبتهم بأسماء الموردين الذين رفعوا أسعار تلك السلع.

الاتفاقية التي تضمن تثبيت أسعار مائة سلعة ظلت سرا لا يعرفه غير الموقعين على تلك الاتفاقية، ولذلك فمن حق برامج معدي المسابقات الرمضانية أن يعلنوا عن جائزة لمن يعرف عشرا من تلك السلع، وجائزة كبرى لمن يستطيع معرفة ثلاثين سلعة منها فقط، ولو كانت وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك جادتين في تفعيل تلك الاتفاقية وحمايتها من تلاعب التجار المستوردين والمراكز التجارية وإهمال مراقبي وزارة التجارة والبلديات، لأعلنتا مبكرا أسماء تلك المراكز التجارية التي تم الاتفاق معها وكذلك السلع التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، إضافة إلى إعلان الأسعار التي تم تثبيتها، وعندها سيعرف المواطنون والمقيمون من أي مركز يتبضعون وأي سلعة غذائية يشترون، ولأصبح هؤلاء المشترون والمتبضعون هم العين التي تراقب أي تلاعب أو زيادة في الأسعار التي تم الاتفاق على تثبيتها.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140714/Con20140714712103.htm