تفاصيل زيارة محمد بن نايف لذوي قتلى منفذ الوديعة

قام وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، اليوم، بزيارة أبناء وأسر وذوي رجال الأمن الأربعة الذين قتلوا أثناء أدائهم الواجب عند منفذ الوديعة على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن.

وقد تناول الأمير محمد بن نايف طعام الإفطار مع ذوي القتلى في مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذين وصلوها لأداء مناسك العمرة, ونقل تعازي ومواساة القيادة الرشيدة, مؤكداً لهم أن أبناءهم هم أبناء خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف وزير الداخلية أن "القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على شهداء الوطن وأسرهم وتقديم كافة المساعدات لهم، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم, والمملكة تعتز بأبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم وهم صائمون في هذا الشهر المبارك في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال والفئة الباغية التي تسعى إلى تقويض الأمن وقتل الأبرياء.

وفي مقابلة خاصة لـ"العربية.نت" قال شيخ قبيلة آل بريك بمركز الوديعة، تركي بن صالح البريكي، في محافظة شرورة "في هذا اليوم المبارك قدمنا لسمو وزير الداخلية خمسة عشر رجلاً لتجنيدهم وانخراطهم للدفاع عن الوطن, ولن تزيدنا دماء فقيدنا محمد مبارك البريكي إلا رفعة وحماساً وشرفاً تروى به أرض الحرمين الشريفين، ونحن جاهزون لأي طارئ أو عدوان نتصدى له ونكون له بالمرصاد.

فيما قال والد الشهيد سعيد القحطان إن "هذه الفئة الضالة لن تجد رائحة الراحة وهي تغزو بلاد الدين والإسلام وتذبح أبناءنا, لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة اجتثاثهم من جذورهم، ونحن وحكومتنا يداً واحدة سنضرب من قوة في ردعهم عن طريق الضلال.

وفي زيارة لـ"العربية" لوالدتي الشهيدين، سعيد بن هادي وسعيد علي القحطاني، في مقر سكنهما بمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كان موقفهما ألماً في الاستقبال ودموعاً أكثر من الكلام، لكنهما اكتفيتا بكلمات مقتضبات.. نحن أمهات، وفراق أولادنا جرح كبير، لكن سؤال ولاة الأمر والاهتمام بنا خفف من موقف الصدمة وألم الفرقة.