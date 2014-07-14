نحن في حاجة ماسة إلى تنويع الدخل القومي، فوفقا لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٨١٧ الصادر بتاريخ ١٢ رمضان ١٤٣٥ الموافق ١٠ يوليو ٢٠١٤، أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أنّ المملكة تشهد نموا كبيرا في الصناعات والصادرات غير البترولية، وأنّ نسبة نمو هذه الصادرات وصلت إلى ١٢٪ وهي ضعف الناتج القومي للمملكة .. الخ.

وللأسف لم يقل لنا شيئا عن حجم الناتج القومي، حتى نعرف حجم هذه الصادرات، ولعله لا يعرف الرقم أو أنه غير مستحدث، على أنّ الذي أعرفه هو أنّ حجم هذه الصادرات لا يزيد كثيرا على ١٠٪ من إجمالي صادراتنا، والبترول يشكل باقي الصادرات، وهو وضع لا ينذر بالخير في المستقبل، ولهذا فنحن في حاجة ماسة إلى تنويع الصادرات وبالتالي تنويع الدخل القومي، وأنجع السبل إلى ذلك التصنيع، وقد اتخذت الدولة خطوة مهمة في هذا الصدد، إذ وفقا لصحيفة الرياض في عددها المذكور آنفا، أقدمت الدولة على زياد القروض الصناعية من ٥٠٪ إلى ٧٥٪، ولكنّ المهم هنا هو نوع التصنيع، فالصناعات القائمة حاليا تجميعية، تعتمد على عمالة غير مدربة، وأرهقت البلد بعشرة ملايين وافد، وما نحتاج إليه هو صناعات بتروكيماوية أو معرفية تستخدم عمالة ماهرة وندرب عليها السعوديين.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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