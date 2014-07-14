جرائم قروبات «الواتس»!

خفض أعداد الحجاج و المعتمرين أثناء تنفيذ مشروع توسعة الحرم!

ــ يجب أيضا أن يفسح أهل مكة المكرمة خلال هذه المرحلة المؤقتة المجال للزوار، فهم أهل دار ومحلهم كله حرم!

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محافظ التأمينات الاجتماعية السابق وعضو الشورى الحالي سليمان الحميد لعكاظ: التأمينات تستعد لنظام «ساند» لتأمين ضد العطل عن العمل!

ــ سليمان الحميد ما زال مسكونا بتطوير دور «التأمينات» .. نعم الرجل كان وما زال!

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سوق سوداء ترفع مرتبات العاملات المنزليات المؤقتات إلى ٧ آلاف ريال!

ــ دليل على فشل سياسات وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في حل مشكلة استقدام وتوفير العمالة المنزلية!

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مطار الملك خالد يطلق مشروع هويته الجديدة وبرامج تطوير وتنظيم خدماته بتشغيل الصالة الخامسة وتحديث وزيادة الكاونترات وأحزمة سيور الحقائب ومواقف السيارات!

ــ جهود ملموسة وموفقة لمدير عام المطار الجديد يوسف العبدان مدعومة من أمير المنطقة تركي بن عبدالله تبشر بنتائج واعدة.. المهم أن تتم الاستفادة من عثرات تجربة تطوير مطار جدة!

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نائب مدير صندوق الموارد البشرية لدعم التدريب: أكثر من ٣٠ ألف فرصة تدريب للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية في القطاع الخاص!

ــ أتمنى أن نطلع في النهاية على تقييم لهذا البرنامج الإيجابي ومدى استفادة الطلاب والطالبات منه!

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سلطان المالك: الإشاعة جريمة معلوماتية يحكمها نظام الجرائم المعلوماتية!

ــ لو طبق نظام الجرائم المعلوماتية بجدية لانخفض عدد «الرتويتات» في تويتر، وهدأ نشاط قروبات «الواتس»!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140714/Con20140714712099.htm