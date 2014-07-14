رصد 45 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات بالرياض

رصدت إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض 45 مخالفة بقيمة 149 ألف ريال على مكاتب تأجير السيارات بالمنطقة، وذلك خلال حملاتها على المؤسسات للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح.

وتمثلت هذه المخالفات في 12 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط دون ترخيص وتم تغريمها 60 ألف ريال ، و11 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط من خلال مكاتب فرعية غير مسموح بها وتغريمها 55 ألف ريال، و15 مخالفة لمؤسسات تأجير لا تلتزم بالسعودة وتغريمها 15 ألف ريال، و6 مخالفات لمؤسسات تمارس النشاط بترخيص منتهي وغرمت تلك المنشآت بمبلغ 18 ألف ريال.

كما تم تغريم منشأة قامت بتأجير مركبة غير مثبت بها ملصق التعريف بـألف ريال، مؤكدة استمرار الوزارة في الحملات على جميع أنشطة النقل المختلفة.

