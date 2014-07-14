ضبط مشعوذة في الرياض وساحر في جدة

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض وافدة تقوم بأعمال الكهانة والشعوذة.

وتأتي تفاصيل الحادثة بعد تلقي الهيئة معلومات تفيد أن وافدة إفريقية تمتهن أعمال الكهانة وادعاء علم الغيب، والإخبار بالمغيبات، وتقوم بضرب الودع، مقابل مبالغ مالية، وتدعي علم السحر وفك السحر بالسحر، والتقريب بين الأزواج بسحر العطف، وقد تم ضبطها وضبط معها أدواتها التي تستخدمها في ذلك كالودع وبعض الأبخرة والأعشاب ومبالغ مالية.

من جانب آخر ضبطت هيئة محافظة جدة وافداً إفريقياً يمتهن أعمال السحر بنوعية (الصرف والعطف)، كما ضبطت كتباً وأوراقاً تحوي طلاسم وطرق عمل السحر ومصحفاً قام بتحريف بعض آياته.