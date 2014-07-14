نشوب حريق بأشجار في الطائف

أخمدت فرق الإنقاذ حريقاً اندلع في أشجار ومخلفات بمنطقة الكر في الطائف. وقال نائب الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالطائف النقيب محسن الحمياني إن "مركز العمليات تلقى بلاغا عند الساعه ٩:١٣ صباح الاثنين مفاده اشتعال النار في مجموعة مخلفات وأشجار داخل جرف وادي بمنطقة الكر خلف محطه الحربي".

وأشار إلى أنه "فور تلقي البلاغ تم تحريك ثلاثة فرق إطفاء وفرقة إنقاذ من الطائف بالإضافة لفرقة إطفاء دعم من العاصمة المقدسة وتم إخمادها من قبل فرق الدفاع المدني". وذكر الحمياني أن سبب الحريق هو عبث ولم تحدث إصابات.