وفاة ثلاثيني سقط في مسبح فارغ

توفي رجل ثلاثيني بعد سقوطه في مسبح فارغ في إحدى المنتجعات في الطائف. وأوضح نائب الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف النقيب محسن الحمياني أنه "في تمام الساعة ١٤:٥٦ مساء الاثنين استقبل مركز العمليات بلاغا يفيد بسقوط شخص داخل مسبح بأحد المنتجعات بحي الفيصلية".

وأضاف "وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وجود شخص في العقد الثالث من عمره ملقى في أحد المسابح بمنتجع بالفيصلية وكان المسبح فارغا من الماء واتضح أنه سقط من سطح المسبح المصنوع من الزنك ومن خلال الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى".

وبين الحمياني أنه تم تسليم موقع الحالة لمندوب شرطة الفيصلية لإكمال اللازم حسب جهة الاختصاص.