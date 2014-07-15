أمانة جدة تداهم معمل أغذية مخالفاً

ضبطت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، معملا مخالفا بحي السامر، يحظر بداخله الروبيان واللحوم والدجاج داخل سكن عمال وفي بيئة سيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية, كما يمارس الغش التجاري باستخدام ملصقات على المواد الغذائية تحمل أسماء وهمية.

وقال رئيس البلدية، المهندس فهد المطيري، إن فرق الرقابة المسائية أغلقت المطعم التابع للموقع, واتخذت حياله الإجراءات النظامية، مبيناً أن المعمل لا يحمل تراخيص نظامية، ويستخدم ملصقات لأسماء وهمية, كما أنه يستخدم مواد مجهولة المصدر في التصنيع, ويفتقد المكان لأدنى الاشتراطات الصحية. وأضاف المطيري أن البلدية أغلقت المعمل وأتلفت كميات لحوم بدون عظم وصدور دجاج محضرة من السابق وأكياس روبيان ودجاج وتوابل.

من جهتها، واصلت بلدية جدة الجديدة جولاتها الرقابية على الأسواق وعلى الواجهة البحرية، حيث أغلقت 13 محلاً وثلاثة أكشاك و12 لعبة أطفال في سوق الشاطئ بحي الزهراء، كما أنذرت 54 موقعاً، وصادرت بسطات عشوائية، فيما صادرت بلدية الشرفية عددا من البسطات وعربات الخضار في موقعين بحي بني مالك، وثمانية مواقع على الواجهة البحرية بحي الحمراء، وسلمت كمية من المواد الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.