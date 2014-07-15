أمير مكة يوجه بسرعة تنفيذ مشاريع العاصمة المقدسة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة تطوير بالمنطقة، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية بمكة المكرمة واستكمالها وفق البرامج الزمنية المخطط لها، مع تذليل كافة العوائق لضمان سرعة التنفيذ.

واطلع أمير مكة خلال زيارتة، أمس، لمقر الأمانة العامة لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على عرض مرئي حول أهم أعمال الأمانة العامة للهيئة، والتي تتضمن الدراسات الاستشارية للمشاريع التطويرية التي تقوم الأمانة العامة بإعدادها، إضافة إلى الموقف العام للمشاريع الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وعلى رأسها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، ومشروع تفعيل المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعتمد من المقام السامي الكريم كإطار استراتيجي للتنمية في مكة المكرمة حتى عام 1462هـ، ثم قام أمير مكة بتدشين الموقع الإلكتروني للهيئة على الإنترنت.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة إن خدمة منطقة مكة هو شرف كبير، مضيفاً "يوجب علينا العمل المتواصل لتقديم كل الخدمات للحجاج والزوار والمواطنين، ولكون مكة المكرمة هي قبلة المسلمين، لذلك لابد من تظافر الجهود والعمل بكل الجهود، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة".

من جهته، قدم أمين العاصمة المقدسة، الدكتور أسامة البار، نبذة عن اللجان المنبثقة عن هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد البار أن هناك دراسات بخصوص المخطط الشامل لمكة المكرمة، ومخطط النقل العام، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة ونبذة عن مخرجات المخطط الشامل، وتنفيذ المخطط، كما تم استعراض خطوات تنفيذ المخطط الشامل لمكة المكرمة ومشاريعها التنموية، ومخطط تطوير المشاعر المقدسة، وتم استعراض عدد من المواضيع ذات العلاقة بهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتوجهات العامة لخطة تطوير المشاعر المقدسة.