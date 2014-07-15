هادية عبد اللطيف جميل توزع مليون ريال على "العرسان"

وزعت سيدة أعمال مليون ريال على "العرسان" في الشرقية. وأوضح المدير العام لجمعية "وئام" للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية، الدكتور محمد العبدالقادر، أن المبلغ الذي حددته سيدة الأعمال هادية بنت عبداللطيف جميل سيتم به تأثيت 250 منزلاً لعرسان الجمعية، مشيداً في الوقت ذاته بما قدمته من دعم سيساعد الشباب على تأثيث منازل الزوجية.

وأشار إلى أن جهود أهل الخير ستعين الجمعية على أداء رسالتها ومساعدة المقبلين على الزواج في بدء حياة زوجية، موضحاً أن تكاليف الزواج الكبيرة جعلت معظم الشباب يحجمون عن الزواج، ومن أجل ذلك تقوم الجمعية بجهد كبير وبمساعدة أهل الخير من رجال وسيدات الأعمال والمواطنين على تحقيق أحلام الشباب في بناء عش الزوجية.