يمني تحرش بغلام.. فقتل

قتل يمني في الرياض بعدما تحرش بغلام.

وتعود التفاصيل، بحسب ما يرويها بيان من شرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى أن مركز شرطة العزيزية قد تلقى بلاغاً عن وصول أحد اليمنيين (20) سنة لمستشفى الإيمان قبل موعد الإفطار متوفى بعد تعرضه لطعنة نافذة بالقلب، حيث أفاد مسعفاه بأنهما وجداه ساقطاً على الأرض قرب أحد أحواش الإبل بحي المصانع، فقاما بإسعافه، ما دعا إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى حملة من التحريات التي دلت على أن القتيل سبق أن حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد أبناء جلدته (ممن يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة) إثر محاولة القتيل التحرش بأحد أقرباء الجاني.

وأضاف البيان "بناء على ذلك فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات البحثية لضبط الجاني قبل أن يتمكن من الهرب، وقد أسفرت الجهود عن العثور عليه مع اثنين من أقاربه يشتبه أن يكون لهما دور في هذه القضية، وقد أقر بقيامه بطعن القتيل بعد أن تحرش بأحد أقاربه، وقام بالإدلال على السكين الذي استخدمه في طعن المجني عليه، وقد جاءت أقواله مطابقة لشهادة مرافقيه".

وجرى إيقاف الجميع وأحيلت القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق".