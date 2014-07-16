إحباط عملية تهريب 100 ألف حبة كبتاغون للسعودية

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية محاولة تهريب 100 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة داخل محركات شاحنة متوجهة إلى السعودية عبر أحد المعابر الحدودية.

وقال بيان المركز الإعلامي الأردني الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إنه بعد جمع المعلومات والتحري عن النشاطات المرتبطة بقضايا المخدرات تمكنت أحد فرق مكافحة المخدرات من كشف هذه المحاولة وتحديد تفاصيل محاولة التهريب وإعداد خطة لضبط الشاحنة، حيث تم إيقافها قبل وصولها إلى المنفذ الحدودي السعودي وضبط شخصين والعثور على 100 ألف حبة كبتاغون مخدرة داخل أحد محركات الشاحنة، والتعرف على هوية اثنين آخرين تورطا في القضية يجري البحث عنهما، وتم تسليم القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.