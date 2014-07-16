إصابة 14 معتمراً في حادث

أوضح الناطق الإعلامي بمرور العاصمة المقدسة النقيب الدكتور علي الزهراني، أن حافلة تقل معتمرين ارتطمت اليوم بشاحنة من الخلف، بطريق المدينة المنورة - خليص بعد كبري قديد باتجاه مكة المكرمة ونجم عن الحادث إصابة سائق الحافلة وسيدة معتمرة بإصابات بليغة، فيما تعرض 13 معتمرا آخرين من جنسية باكستانية لإصابات متفاوتة بين متوسطة وبسيطة، وتم نقلهم لمستشفى خليص بواسطة فرق الهلال الأحمر التي استنفرت فور تلقي البلاغ، حيث باشرت 15 فرقة إسعاف وطائرة من الهلال الأحمر.

وبين الزهراني أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادث، كما تم إيقاف قائد الشاحنة لاستكمال إجراءات التحقيق.