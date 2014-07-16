القبض على إفريقي يساعد الخادمات على الهروب

قبضت شرطة البدائع بالقصيم على وافد إفريقي الجنسية يبلغ من العمر ٤٦ عاما، وذلك على إثر اتهامه بالقيام بتهريب عاملات منزلية ونقلهن إلى خارج المنطقة للعمل لدى أشخاص آخرين.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، النقيب بدر السحيباني، إن شرطة محافظة البدائع تلقت بلاغاً يتضمن قيام أحد الوافدين بمقابلة عاملات منزلية من جنسية إفريقية تمهيداً لنقلهن إلى خارج المنطقة للعمل بطريقة غير نظامية.

وقامت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة البدائع برصد المتهم والتحري عن مركبته التي كان يستخدمها لهذا الغرض حتى تم القبض عليه أثناء قيامه بنقل إحدى العاملات، وقد جرت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.