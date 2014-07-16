تقديم موعد صرف "حافز" وإعفاء المستفيدين من التحديث

أعلن المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تيسير المفرج، تقديم صرف دفعة شهر رمضان للمستفيدين من برنامج حافز، وذلك يوم الخميس 27 رمضان "حسب تقويم أم القرى" بدلاً من 5 شوال.

وأكد المفرج إعفاء المستفيدين من برنامج حافز من تسجيل الدخول الأسبوعي على الموقع الإلكتروني بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك ولمدة أسبوعين تبدأ من يوم الأحد 23 رمضان حتى يوم السبت 6 شوال حسب تقويم أم القرى الموافق 20 يوليو إلى 2 أغسطس 2014، وسيقوم البرنامج بإخطار مستفيديه عن فترة الإعفاء من خلال صفحة الدخول على الموقع الإلكتروني.