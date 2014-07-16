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تقديم موعد صرف "حافز" وإعفاء المستفيدين من التحديث

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أعلن المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تيسير المفرج، تقديم صرف دفعة شهر رمضان للمستفيدين من برنامج حافز، وذلك يوم الخميس 27 رمضان "حسب تقويم أم القرى" بدلاً من 5 شوال.

وأكد المفرج إعفاء المستفيدين من برنامج حافز من تسجيل الدخول الأسبوعي على الموقع الإلكتروني بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك ولمدة أسبوعين تبدأ من يوم الأحد 23 رمضان حتى يوم السبت 6 شوال حسب تقويم أم القرى الموافق 20 يوليو إلى 2 أغسطس 2014، وسيقوم البرنامج بإخطار مستفيديه عن فترة الإعفاء من خلال صفحة الدخول على الموقع الإلكتروني.

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