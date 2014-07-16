وزارة التربية تعتمد تطبيق التقنية بالمدارس

اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل مشاريع التقنية، ضمن برنامج العمل التنفيذي لدعم تنفيذ مشروع الملك عبدالله، لتطوير التعليم العام، مؤكداً العزم على تحويل جميع المدارس إلى مدارس تقنية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه الاكتشافات التقنية، لإعداد الأجيال للمستقبل، وتكون المملكة نموذجاً يحتذى به.

وتهدف هذه المشاريع إلى دعم عملية التعليم والتعلم, ومن ذلك إطلاق برامج التعلم والتدريب الإلكتروني، وربط الطالب بالتقنية عملياً بما يساعد على الاستيعاب والتطبيق والاستفادة من مصادر المعرفة.

وتشمل المشاريع التقنية تنفيذ "شبكة التعليم العام"، التي تربط جميع المدارس والإدارات بشبكة تتصل بمراكز البيانات، وتوصيل خدمات الإنترنت عالية السرعة، وتوفير تطبيقات الوزارة وأنظمتها لجميع المدارس والإدارات، إضافة إلى توفير الشبكة المحلية داخل المدارس، وتغطيتها بشبكة لاسلكية داخلية (wi_fi) مع توفير جميع متطلبات الشبكة، مثل أجهزة المبدلات الرئيسة والفرعية ومبدلات التوزيع وأجهزة الموجهات، إلى جانب إنشاء مركز إدارة ومراقبة الشبكات وأجهزة وبرامج آمنة للمعلومات.

كما تشمل المشاريع تأمين معامل حاسب آلي لجميع مدارس التعليم العام بمعدل معمل لكل 10 طلاب، منها الثابت والمتنقل بين المدارس، ويصاحب ذلك تدريب معلمي ومعلمات الحاسب والمشرفين والمشرفات على البرامج المصاحبة للمنهج، إلى جانب توفير أجهزة لوحية داعمة لمعامل الحاسب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويُقدّر عدد معامل الحاسب الآلي التي سيتم توفيرها خلال مراحل تنفيذ المشروع بأكثر من 27 ألف معمل، منها 14 ألف معمل في المرحلة الابتدائية و7898 معملاً في المرحلة المتوسطة و5148 معملاً في المرحلة الثانوية.