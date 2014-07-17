إصابة شخصين في حريق لمصنع زيوت بجدة

أصيب شخصان في حريق اندلع مساء أمس في مصنع لتكرير الزيوت البترولية بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة جدة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق صباح اليوم، حيث أفاد أن المصابين أحدهما عامل في المصنع أصيب بحروق بنسبة 60% نتيجة سقوطه من مرتفع، حسب التقرير الطبي المبدئي، والآخر أحد ضباط الدفاع المدني وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة.

وأشار إلى أن المصنع مشيد من الطوب الإسمنتي ومسقوف بالصاج الحديدي ويحتوي على عدد (10) خزانات زيوت، منها (2) أرضية بسعة (20) ألف لتر وفي الجهة الجنوبية من المصنع توجد (4) خزانات سعة الواحد منها (40) ألف لتر، و(4) خزانات في الجهة الشمالية سعة الواحد منها (60) ألف لتر، حيث عملت تلك الخزانات بما تحتويه من مواد بترولية على انتشار الحريق في أرجاء المصنع وشكلت خطورة بالغة على المستودعات المجاورة، مؤكداً أنه تم ضبط محضر مخالفة على مالك المصنع إزاء مخالفته اشتراطات السلامة.