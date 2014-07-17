العربية تجمع أبرز الأسماء في حفل إفطار بجدة

أقامت قناة العربية حفل افطارها السنوي في محافظة جدة مساء يوم الأربعاء وسط حضور كثيف لأسماء أجتماعية فاعلة في عالم المال والأعمال وفي الدراما ومن الوسط الفني والعشرات من رجالات الصحافة والأعلام.

ومن بين الأسماء الفنية التي شهد الحفل حضورها نجوم واي فاي أسعد الزهراني وطارق الحربي وعبدالاله السناني اضافة إلى المخضرمين مثل محمد حمزة محمد بخش وحسن عسيري وعدد آخر من نجوم الفن في السعودية .

وتميز حفل افطار هذا العام الذي اقيم في قاعة هيلتون بتنوع الحضور وهو ما منح الحفل معنى اجتماعيا لإنصهار عدد من نجوم ورجالات المجالات المختلفة تحت سقف قاعة واحدة وحفل افطار واحد .

يذكر أن العربية تقيم حفلها افطارها السنوي منذ عشرة أعوام في محافظة جدة وفي مبادرة سنوية مستمرة منها لجمع أهم رجالات ونجوم المجتمع السعودي من مختلف الفئات والشرائح المختلفة .