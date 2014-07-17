ترملت الكرة اللاتينية

لقد بدأ الوضع في مونديال البرازيل مريحاً منذ البداية، لأنه حرر المشاهد من كثرة البدائل، ولكن الناس اتخذت قرارات غير مألوفة، عندما هتفت للمنتخبات الأضعف، تعاطفاً، ولكنها تركت فراغاً تملؤه نقاط غير متكافئة، تخبر أن الناس في جدل بين العقلانية وجنون العاطفة.

أليس غريباً أن نكتب تفسيراً لأكثر الكلمات تداولاً بين العامة، فالرغبة في المعرفة الدقيقة تجمع بين تحسين المعارف واستيعاب العقل، والتعارض بينهما يشتت التحصيل.

ولو أخذنا بما جاء به أفلاطون حول الرغبة في الفهم، لقلنا إن للعقل حوادث توقظه من سبات عميق ناله في فترة من الفترات، وحرك دواعي الرغبة، لما لها من تطوير وتحاور غير مسبوق وخاصة بفضل ما حققه وأتاحه العصر، ولاشك كان فوز ألمانيا هو ذلك المعنى الحاسم.

فإذا كانت الحقيقة بديهية لن يسرف الناس في الأماني أو يبالغون في الفرح أو الحزن، وتقع ضمن عددية تشكو من الفوضى والإحباط، فالحديث الآن لا يمتلك تعريفاً متقناً، إذا كان السائد بين أطياف المجتمعات، أن رفقاء الحظ تنحاز لهم الفرص،

ولو أخذنا الحد الأدنى من المعنى لقال معظمنا، هي حالة تنطبق على المجتمعات المنقسمة، والمختلفة أطيافها، وتقع هذه الكلمة رهن التأويل تفسر بطريقتين إما نفسية أو بطريقة اجتماعية عامة وبصورة غير معروفة تشبعت بالنهار فاختلفت حقيقة الوقت، في ساحات ساو باولو المكتظة بالضجيج، فيما شارك المنتخب الألماني وبحوزته آمال كبيرة وإصرار لا ينتمي إلى أي طقوس، منذ الأدوار الأولى بكامل لياقته وانسجام عناصره، وقدراته الهائلة التي لم تترك مجالاً للشك، دخل المونديال ضمن لائحة الكبار، لم يخف من شيء حتى من المنتخب المضيف، بل يعد من أفضل المنتخبات المشاركة من حيث المستوى واللياقة والمهارة، فقد حصلت ألمانيا على كأس العالم أربع مرات، وكأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات واحتلت المركز الثالث في كأس القارات.

وأشار كثير من مشاهير الرياضة في العالم إلى تفوق الألمان وقال بيليه معترفاً بأن المنتخب الألماني أفضل من المنتخب الأرجنتيني، كما تداول المشاهير العرب كثيراً من التغريدات والتعليقات على هزيمة البرازيل من ألمانيا، فعندما تظهر علامات فارقة في الحاضر كنقاط تحول، تتبدل الأماكن والأسماء، فحلت ألمانيا محل البرازيل الدولة المضيف.

لقد ازدهرت أوروبا في جميع أقسام الحياة بما فيها الرياضة، فكانت التفاصيل واضحة تثير الانتباه والاهتمام، وغايتها السيادة والسيطرة والاستحواذ على مشاريع محورية عديدة في العالم، وفضاءات واسعة من التطور في جميع المجالات، وهكذا في منتصف القرن الثامن عشر ظهر عصر التنوير ونمط جديد من التفكير في ألمانيا، ما فتح لها أبواباً تعبر من خلالها إلى حقب زمنية مزدهرة، تتعلق بهوية العصر والتاريخ والأحداث.

وننتهي إلى أن إيمان دون قناعة، لا يكشف عن عزم عميق وإنما ينتج عنه معارف منقوصة، لا تخلق قيمة، ورغم التنظيمات التي أعدتها دولة البرازيل لهذا العرس الرياضي، لم تنجُ الشوارع من الشغب والقلق والخوف، والمشعوذين.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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