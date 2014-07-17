الاتجاه نحو الترشيح، والاختيار، والمفاضلة، للوظائف القيادية بالمؤسسات العامة، أفضل من التعيين المباشر، لما فيه من تساوي فرص لوصول الأكفأ، وتعطي حافزًا إيجابيًّا للشباب الطموح، لتنمية قدراتهم، والتأهيل للوظيفة، بدلاً من التوجه السلبي الخاطئ، نحو المداهنة الشخصية لأصحاب التعيين.

فتحت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم باب الترشح للكفاءات السعودية، من خلال المنافسة لتولي منصب الأمين العام للغرفة في مركزها الرئيس بمدينة بريدة، وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، أن الغرفة بدأت باستقبال طلبات الترشح اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا ضرورة توفر شروط ومتطلبات شغل المنصب، وأشار الرئيس إلى أن من أبرز الشروط للمتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة عليا، أو مؤهل جامعي (بكالوريوس) في تخصص يتناسب مع طبيعة العمل، كالاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه، وإجادة اللغة الإنجليزية نطقًا وكتابة، والإلمام باستخدامات الكمبيوتر وتطبيقاته، إضافة إلى إقامته بصورة دائمة في منطقة القصيم، ودعا الراغبين في شغل وظيفة الأمين العام إلى إرسال السيرة الذاتية على عناوين محددة.

يمكن أن يدخل منصب الأمين العام، منعطفًا آخر للاختيارات المفتوحة، مثل الدول المتقدمة، التي تجعل الاختيارات للوظائف القيادية بالانتخابات المباشرة، وهذه أصعبها، ولا تخلو من بعض السلبيات، وهو ما يحصل الآن في انتخابات مجلس الإدارة، ولكنها تضمن إيجابيات عديدة، منها بالطبع تكافؤ الفرص، ولكن تضمن أن من يأتي لهذا المنصب يأتي ومعه أجندة إصلاح وتطوير سوف يُسأل عنها لاحقًا عند نهاية فترته، علمًا بأن هذه المناصب يجب أن تحدد بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

يجب ألا يكون الترشيح، وتقديم المؤهلات، ولا الانتخابات المباشرة، شكلاً صوريًّا للناس، لإبعاد الشبهات، ويكون المنصب قد تم تفصيله مسبقًا لشخصية معينة، بمواصفات معينة، وهو ما يحصل عادة في الدول المتخلّفة، لذلك قد يشترط للترشيح، أو الانتخاب وجود لجان خارجية إشرافية من الوزارة لضمان الحيادية.

#للحوار_بقية

نجاح تجربة الغرف التجارية في الانتخابات، وفي الترشح للمناصب القيادية فيها، يجعلها قدوة، وأداة اختبار مهمّة، فالغرف تقود عمليات الإصلاح الإداري منذ خمسين عامًا، ويجب أن تحمل ريادة التغيير في المجتمع.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/545400/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html