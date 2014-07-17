"الحج" تؤكد نجاح خطة موسم العمرة

أكدت وزارة الحج نجاح خطتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك قبل استقبال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، وفي ظل تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي ساعدت على تحقيق نتائج ملموسة وسط تواصل قوافل المعتمرين والزوار في هذا الشهر المبارك.

وأكد وزير الحج الدكتور بندر حجار أن لشهر رمضان المبارك أهمية خاصة لدى الوزارة، مستمدة من ارتباطه بموسم العمرة، حيث درجنا كل عام على أن يكون استعدادنا كاملاً لاستقباله؛ سعياً لتقديم أفضل أداء وأرقى خدمة لهذا فحركتنا دائبة ونشاطنا مكثف لإنجاح العمرة بالصورة التي ظل يوجه بها خادم الحرمين الشريفين.

وقال إن هذه العناية والرعاية التي يحظى بها المعتمر والزائر منذ وصوله إلى هذه الديار المقدسة وحتى مغادرته هي ثمرة عمل جاد مستمر طوال العام، يستهدف تحقيق أفضل وأرقى الخدمات ووفق أعلى المعايير إرضاء للخالق، ثم تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر، وذلك بتسخير كل الإمكانات لخدمة المعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن كل القطاعات ذات العلاقة تسعى جاهدة لترجمة هذه التوجيهات السامية وجعلها واقعاً ملموساً يستشعره الجميع.

ولفت إلى أن المستجدات والمتغيرات التي تفرزها هذه الاستعدادات عبر منظومة المشاريع التي نفذت فعلاً، والتي مازالت تحت التنفيذ خاصة ما يتعلق بتوسعة المسجد الحرام والمطاف تأتي تسهيلاً لتحركات ضيوف الرحمن ورفع المشقة عنهم لأداء نسكهم بسهولة ويسر وراحة وهذا يتضح في زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف، بهدف مواكبة الخطة المرسومة وسعياً لمجابهة الزيادة المضطردة في أعداد المعتمرين والحجاج.

وأضاف "كل ما من شأنه ضبط وتنظيم أداء المعتمرين من المؤكد أن يعيننا على تصور الحركة الانسيابية المتوقعة لموسم الحج المقبل بإذن الله، وبذلك نطمئن على نجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة كما أنه يبشر بأننا مقدمون على موسم حج ناجح بإذن الله".

وزاد "ستتواصل الجهود في وزارة الحج لتذليل الصعاب التي تعترض مساعينا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل مناسكهم تنفيذا لتوجيهات القيادة".