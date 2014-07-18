اطلاق سجناء في الحق الخاص بمنطقة مكة

وجه الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة اطلاق سراح سجناء الحق الخاص بمنطقة مكة المكرمة بالتسديد عن دفعة جديدة من السجناء الموقوفين في قضايا مالية ممن انطبقت عليهم شروط اللجنة وإطلاق سراحهم فورا ليتمكنوا من قضاء بقية أيام هذا الشهر الكريم مع اسرهم .

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة حرصا من سموه على إعانة المعسرين وفك أسر الموقوفين من ابناء المنطقة في قضايا مالية غيبتهم عن أسرهم خاصة في مثل هذه الأيام المباركة التي يتسابق الجميع فيها للبذل والعطاء وإعانة المحتاجين ولم شمل الأسر طلبا للأجر والمثوبة من الله تعالى .

يشار الى انه تم خلال الايام الماضية اطلاق دفعة كبيرة من سجناء الحق الخاص بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات سموه وذلك ضمن اعمال لجنة اطلاق سراح سجناء الحق الخاص بمنطقة مكة المكرمة التي وجه سموه بإنشائها والتي باشرت أعمالها منذ وقت مبكر من هذا الشهر في دراسة الحالات التي ترد اليها وتطبيق الشروط الخاصة باللجنة واللوائح المنظمة لها عليها والإسراع في إنهاء اجراءتها فورا