القبول الموحد للجامعات؟؟

القبول في الجامعات يعتبر موسمًا في هذه الفترة يتكرر كل عام وهو الهاجس الذي قد لا يخلو منه منزل او أسرة تختلط فيه الطموحات والرغبات والإمكانيات، كل يريد لابنه او ابنته الأفضل من الكليات والتخصصات ولكن هذا كله يصطدم بالقدرات والواقع المتاح، ورغم أن إحصائيات وزارة التعليم العالي المبنية على الطاقة الاستيعابية للجامعات تكاد تضمن مقعدًا لكل متقدم حاصل على الثانوية العامة إلا ان الاختيار النوعي للتخصص يقف عائقاً أمام تلبية رغبات الجميع وهذا مسلم به ولا يمكن الوصول اليه مهما كانت الإمكانات لان السوق ومجال العمل ليس مقتصراً على مؤهل بعينه.

وآلية القبول الموحد التي تقودها جامعة الملك سعود لجامعات منطقة الرياض جاءت علاجاً لمشكلة الازدواجية وتكرار أسماء المتقدمين لأكثر من جامعة مما يعطي أرقاماً ليست حقيقية وبالتالي تضيع الفرص على الكثير من الطلاب، وهذا مبرر عملي وحقق الغاية منه في حينه أما استمرار بقاء هذا النظام دون مراعاة الموقع الجغرافي للمتقدم في ظل نشوء جامعات جديدة في المنطقة هذا ولد عبئاً جديداً في تعديل الرغبات والتقديم اليدوي المباشر للكلية او الجامعة المقصودة مما يتطلب تعديلًا في نظام القبول ليحقق رغبة المتقدم في موقعه الجغرافي مع المحافظة على الخاصية السابقة وهي عدم تكرار التقديم على أكثر من جامعه، والشواهد التي خرجت في الخمسة اعوام الأخيرة أوضحت الخلل ولزوم التعديل فليس من المنطق ان يسجل الطالب رغبته في محافظة حريملاء مثلاً ويقبل في محافظة وادي الدواسر او العكس ولا شك ان التخصص هو عنصر مهم للوصول لرغبة المتقدم لكن هناك عوامل طرأت فلا بد ان تراعى.

قد يقول قائل وما الذي يمنع ان ينتقل الطالب من منطقة لأخرى تحقيقاً لمبدأ الخلط الاجتماعي وفي نفس الوقت طالب الجامعة تضاف له مهارة الاعتماد على النفس بعيداً عن جو الاسرة وارتباطاتها.

ليتفرغ للدراسة والتحصيل، وهذه نظرة مقبولة لو تبعها توفر عوامل اخرى اكثر اهمية منها السكن الجامعي وكذلك تجاوز الحاجة للارتباط الاسري فليس كل اسرة تستطيع ان تستغني عن خدمات ابنها بل ان البعض يفضل حرمانه من الدراسة الجامعية إذا كانت على حساب الابتعاد عن المنطقة، لهذا فإن خصوصية المجتمع يجب ان تؤخذ في الاعتبار بقوة واولوية على الأقل ليكون أمر الانتقال اختيارياً وليس الزامياً في هذه المرحلة.

والتعديل المطلوب للقبول الموحد ان يكون لكل جامعة خانتها في شاشة القبول بحيث يحدد الطالب اسم الجامعة اولاً ثم التخصص بحيث يكون له اختيار جامعة واحدة بعد ذلك تأتي مرحلة تعديل الرغبات وتغيير الجامعة بدرجة أخف كثيراً مماهو عليه الآن خاصة لقاطني المحافظات خارج الرياض واسأل الله للجميع التوفيق.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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