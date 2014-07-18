مسلسلات رمضان القادم

-1 الفارس:-

-إيش تريد في مضاربنا يا (فارس)؟

- عندكم انترنت؟

- ما عندنا عيونك زايغة. حنا أساسًا ما عندنا كهربا! ومويتنا من العين. تفضل. خذ واجبك وارحل.

- والله ما أرحل حتى أقابل عمي أو رئيس البلدية. أو مدير شركة الكهرباء أو (مدير شركة الغاز)!!

* في الحلقة القادمة. ماذا سأل الفارس؟ ماذا طلب من مدير شركة الغاز؟ تابعونا في الحلقة القادمة.

* -2 بنت عمي:-

- البنت صغيرة يا ولدي.

- صغيرة كيف يا عمي . عمرها أكثر من عشرة وعودها فارع والحمد لله.

- يا ولدي. عودها فارع من الموية والتمر والحنطة وحليب النوق. بس هي صغيرة!

- والله ما ياخذها غيري.

* هل تتزوج رابعة من ابن عمها؟ هل يخطفها؟ أم أن هناك عريسا قادما..؟ تابعونا في الحلقة القادمة.

* -3 مسابقات:-

س1: القاهرة!! عاصمة لبنان، الأردن، ماليزيا، مصر؟؟

ج : القاهرة عاصمة مصر.

- مئة ألف ريال وسيف. وكوبونات لمدة عام في أي فرع من فروع مطاعم كنتاكي

س2 : البيبسي!! مأكول، مشروب، أم ملابس؟!

ج : مشروب..

- حلو. لقد عبرت المرحلة الثانية. وإلى المرحلة الأهم في الحلقة القادمة

س3: الفتح، القفل، .. أحدهما بطل دوري كرة قدم مهم

ج : الفتح!.. مبروك وإلى المرحلة التالية..

* المسابقات الدينية:-

س1: غار حراء. في مكة، في الجزائر، في إسطنبول؟

ج: في مكة المكرمة.

- حلو.. 100 ألف ريال وتنتقل إلى المرحلة التالية.

س2: رمضان. هل هو الشهر التاسع، العاشر، الثاني من السنة الهجرية؟!

ج : التاسع..

- (يا سلام . لكزس. ورحلة إلى جاكرتا).

س3: غزوة بدر! في المدينة، في ينبع، أم في عفيف؟

ج: المدينة

* يا سلام.. في الحلقة القادمة سنعرف من هو بطل برامج رمضان الأخيرة!

* تذكروني.. ورزقي على الله

نقلاً عن صحيفة "مكة"

www.makkahnewspaper.com/makkahNews/2014-02-17-09-03-10/61470#.U8kxJjgU9eU