مسلسلات رمضان القادم

-1 الفارس:-
-إيش تريد في مضاربنا يا (فارس)؟
- عندكم انترنت؟
- ما عندنا عيونك زايغة. حنا أساسًا ما عندنا كهربا! ومويتنا من العين. تفضل. خذ واجبك وارحل.
- والله ما أرحل حتى أقابل عمي أو رئيس البلدية. أو مدير شركة الكهرباء أو (مدير شركة الغاز)!!
* في الحلقة القادمة. ماذا سأل الفارس؟ ماذا طلب من مدير شركة الغاز؟ تابعونا في الحلقة القادمة.
* -2 بنت عمي:-
- البنت صغيرة يا ولدي.
- صغيرة كيف يا عمي . عمرها أكثر من عشرة وعودها فارع والحمد لله.
- يا ولدي. عودها فارع من الموية والتمر والحنطة وحليب النوق. بس هي صغيرة!
- والله ما ياخذها غيري.
* هل تتزوج رابعة من ابن عمها؟ هل يخطفها؟ أم أن هناك عريسا قادما..؟ تابعونا في الحلقة القادمة.
* -3 مسابقات:-
س1: القاهرة!! عاصمة لبنان، الأردن، ماليزيا، مصر؟؟
ج : القاهرة عاصمة مصر.
- مئة ألف ريال وسيف. وكوبونات لمدة عام في أي فرع من فروع مطاعم كنتاكي
س2 : البيبسي!! مأكول، مشروب، أم ملابس؟!
ج : مشروب..
- حلو. لقد عبرت المرحلة الثانية. وإلى المرحلة الأهم في الحلقة القادمة
س3: الفتح، القفل، .. أحدهما بطل دوري كرة قدم مهم
ج : الفتح!.. مبروك وإلى المرحلة التالية..
* المسابقات الدينية:-
س1: غار حراء. في مكة، في الجزائر، في إسطنبول؟
ج: في مكة المكرمة.
- حلو.. 100 ألف ريال وتنتقل إلى المرحلة التالية.
س2: رمضان. هل هو الشهر التاسع، العاشر، الثاني من السنة الهجرية؟!
ج : التاسع..
- (يا سلام . لكزس. ورحلة إلى جاكرتا).
س3: غزوة بدر! في المدينة، في ينبع، أم في عفيف؟
ج: المدينة
* يا سلام.. في الحلقة القادمة سنعرف من هو بطل برامج رمضان الأخيرة!
* تذكروني.. ورزقي على الله
نقلاً عن صحيفة "مكة"
www.makkahnewspaper.com/makkahNews/2014-02-17-09-03-10/61470#.U8kxJjgU9eU