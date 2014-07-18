مقتطفات رمضانية

# المستحيلات أربعة: الغول، والعنقاء، والخل الوفي، ورؤية رجل مرور في شوارع الرياض!

# الرياض تختنق بالزحام خلال ليالي رمضان.. شوارعها تحولت حلبة مصارعة دون قيود.. شيء لا يمكن تصوره، فضلاً عن تحمله.. لو أتيحت لي الفرصة لتوجيه سؤال لمرور الرياض لقلت باختصار: "وينكم يا جماعة الخير"؟!

# حينما أقرأ حملات التبرؤ من دعم إحدى القنوات وأهمية إغلاقها؛ بحجة إثارتها للطائفية أتساءل بغرابة: "هل هناك من يتابع هذه القناة حتى نقدم لها هذه الدعاية المجانية"؟!

# قارئ كريم بعث يقول: اتصلت على أحد مكاتب استقدام العمالة الفلبينية خلال شهر رمضان وسألتهم عن المدة التي ستحضر خلالها العاملة فقالوا لي ستة أشهر.. فقلت لهم: "ليش هي راح تجي بالطيارة، أو مشي"؟!

# وبما أننا في سيرة العمالة يقول الأخ "يحيى الظفيري": صدر قرار في إحدى دول مجلس التعاون - الكويت - بمعاملة السعودي معاملة بقية الحنسيات العربية في اشتراطات جلب العمالة.. فترتفع الرسوم بشكل طردي مع كل استقدام جديد، مع أن اتفاقيات مجلس التعاون تنص على معاملة مواطني المجلس سواسية!

# الأخ "يحيى السميري" ناطق غير رسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، بعث يطالب بحاجة المعاقين في المملكة لأقسام صيانة في مراكز التأهيل لإصلاح أجهزة المعاقين.. فالمعاق لا يصرف له جهاز جديد إلا مرة كل سنتين.

# الزميل العزيز "عبدالله وافية" يقول ألا تلحظ أن الأندية الأدبية تسيء للشعراء وتجعلهم مادة إعلامية لجوائزها حينما تقوم بتصويرهم مع الشيكات.. كما حدث في نادي جدة قبل أيام.. الجوائز في أغلب دول العالم لا تقدم بهذه الصورة التي تسيء للشاعر، حتى لو ابتسم أمام الكاميرا!

# نختم بأجمل أخبار الأسبوع حيث أعلنت مجموعة "سامبا" المالية خلال شهر رمضان عن تبرع المجموعة ببناء مساكن جديدة مؤثثة لـ500 أسرة محتاجة وتتحمل المجموعة تكاليفها بالكامل.. لكن لم تذكر المجموعة أي شيء عن المكان والزمان!.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

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