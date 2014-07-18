نشوب حريق بمسجد في الطائف

نشب حريق في مسجد بالطائف. وأوضح نائب الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف النقيب محسن الحمياني والذي افاد بأن مركز العمليات تلقى بلاغا عند الساعة 13:00 مساء اليوم الخميس مفاده وقوع حريق بمسجد العباس بالطائف وبين انه على الفور تم تحريك فرقتي انقاذ وفرقتي اطفاء اضافة لسيارة الكمامات وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في جهاز مكيف صحراوي خارجي في القسم النسائي وتم إخماد الحالة من قبل الفرقة . وأضاف تم فصل التيار الكهربائي عن المكيف ولم يحدث اي اصابات ولله الحمد حيث تم تسليم كامل الموقع لمندوب الأوقاف .

