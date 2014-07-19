بالفيديو.. لحظة إخماد حريق جدة لمدة 12 ساعة

بعد أن استمر حريق المستودعات في جدة لمدة تصل 12 ساعة، حصلت "العربية.نت" على فيديو لحظة إخماد الحريق الذي اندلع منذ صباح اليوم.

ويأتي ذلك بعد تمكن 27 فرقة إطفاء وإنقاذ ‏‫حريقا اندلع بمستودعات بطريق مكة بالكيلو 8 جنوب جدة وسط حرارة مرتفعة من دون تسجيل أي إصابة.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد سرحان أن 27 فرقة من الدفاع المدني مع معدات مساندة تتخللها معدات ثقيلة تباشر الحريق، مشيراً إلى أن المستودعات تحتوي على مواد بناء وطبليات خشبية ومواد بلاستيكية ودهانات ساعدت مع وجود الرياح الشديدة في الموقع على انتشار الحريق وتكاثف الأدخنة المتصاعدة. وأشار إلى أنه نجم عن هذا الحريق إصابة فردين من الدفاع المدني تلقوا العلاج عن طريق فرق الهلال الأحمر بالموقع