خادم الحرمين يبحث مع السيسي تداعيات أوضاع المنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإنه تم خلال الاتصال استعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في بيان صحافي أن خادم الحرمين الشريفين حرص خلال الاتصال الهاتفي على تأكيد تأييد السعودية ودعمها للمُبادرة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحقيق التهدئة في قطاع غزة. وأضاف بدوي أن خادم الحرمين الشريفين قد أشاد بالدور المصري، منوها إلى أن مصر، ورغم مشاغلها الداخلية، تضع نصب عينيها مصالح الأشقاء العرب، ومن هنا جاءت مبادرتها لوقف إطلاق النار في غزة، حقنا لدماء المدنيين الأبرياء الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

وأضاف "من جانبه، أكد السيد الرئيس على محورية القضية الفلسطينية ومكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها قضية العرب الأولى". كما أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية ذات الصلة، وما قدمته من مساندة على مر العقود للقضية الفلسطينية بصفة خاصة ولقضايا الأمة العربية بصفة عامة.