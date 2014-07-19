سرعة التطور البشري لم تبدأ بعد

راجع كل شي تعرفه أو تملكه قبل عشر سنوات فقط. ارجع إلى عام 2004 وفتش في ذاكرتك وأشيائك. من تقل أعمارهم عن عشرين عاما لن يفهموا هذا النوع من التحدي. لانهم تخلقوا داخله فأصبحت السرعة جزءا من إيقاع حياتهم. من تجاوز عمره الأربعين لا شك يشعر بقوة التغيير التي أصابت العالم أما من تجاوز الخمسين فيشعر بالفاجعة وبعضهم كما يشعر بالاغتراب الكامل.

استعرض في ذاكرتي الأدوات الالكترونية التي اقتنيتها في حياتي وكيف تنامت. أول جهاز كان شيئا اسمه دربيل. جهاز تضع فيه شرائح أفلام ملونة تشاهد صور لمناظر طبيعية. كان شيئا مذهلا لا يقدر بثمن. بعدها بسنوات قليلة اقتنيت رادو صغير يحمل في اليد عرف بتقنية الترانزستر. في ذلك الزمن في أواخر الستينات تعتبر هذه التقنية ثورة عالمية. انتقل الراديو من حجمه العائلي الرازح في مكان واحد إلى جهاز محمول يمكن أن تضعه في جيبك إذا كانت واسعة قليلا.. إذا أردت أن تعرف الفرق بين الراديو الثابت والمنقول قارن بين التلفون الثابت والمحمول. بعد صبر قليل دخل حياتنا التلفزيون. ربما كان متزامنا مع الراديو الترانزستر، الله أعلم. في البداية جاء التلفزيون الأبيض والأسود وبعده بسنتين أو أكثر قليلا دخل الملون. لكي يستقر التلفزيون في حياتنا تباطأ العالم كثيرا حتى وصلنا إلى ثورة الاتصالات والفضائيات. لم تكون فترة الثمانينات الطويلة خاملة. امتلأت تلك الفترة بالتأسيس الفعلي لهذه الثورة نعيشها اليوم. دخل ما يعرف بالكمبيوتر الشخصي. استمر هذه الكمبيوتر يتطور بشكل سريع وينمي عضلاته كأنه كان يعد نفسه لتحمل أعباء الثورة التي ستقوم على أكتافه. تحول فجأة من جهاز خدمات مكتبية (طباعة ومحاسبة وتحليل معلومات وارشفة الخ) إلى جهاز لا حصر لوظائفه. ثم جاء الجوال والفضائيات. لكن علينا الانتباه أن ما يحدث الآن يمكن أسميها ثورة داخل ثورة وليست ثورات مستقلة. أو تداخل ثورات في ثورة واحدة. يمكن القول أن ما حدث هو تداخل التلفون مع البرقية مع التلفزيون مع الكاميرا. أشياء كلها موجودة أصلا. تلاحظون ان كل واحدة من هذه الثورات هي في الواقع تطوير لثورة سابقة فالجوال تطوير للتلفون الثابت وتلفون السيارة، والفضائيات هي دمج التلفزيون مع الأقمار الصناعية وهكذا. الثورة الحقيقية الحاسمة هي الإنترنت وإذا اردت وجهة نظري فهي اعظم انجاز بشري حتى الآن بعد الكهرباء.

شيئان لابد من جلائهما بسرعة. إذا عملت مقارنة تاريخية بين دخول الراديو المملكة ودخوله الدول العربية كمصر ولبنان سترى أنها متقاربة جدا. فالمملكة ليست متخلفة على مستوى تبني التقنية الحديثة. لكن مشكلتها أنها اكثر الدول صراخا بالممانعة واحتجاج وفي كل الحالات يتم القبول غير المشروط. ويكون أول من يستفيد من الممنوع من صرخ ضده وأعلن الحرب الضروس عليه.

الشيء الثاني المتوجب جلاءه أن الثورة التي تحظى بمديحنا هي ثورة في مجال واحد. عظمتها وقوتها أنها مست كل جوانب الحياة الأخرى. دخلت في صناعة السيارة والطائرة والطب وغيرها كمساعد. لعلها سببت مشكلة مخادعة. صناعة الطيران يبدو من ظاهرها أنها تطورت لكنها في الحقيقة امتلأت بكل منتجات ثورة الاتصالات والكمبيوتر. اتصالات متطورة ونظام ملاحة متطور ومشاهد أفلام الخ ولكن الطائرة نفسها بوصفها وسيلة مواصلات لم تتطور بشكل حقيقي. مازالت المسافة بين الرياض ولندن هي نفسها كما عهدناها في السبعينات، وحتى على مستوى الراحة مازالت المقاعد متزاحمة (اتسعت للأغنياء فقط). يمكن القول نفسه إذا نظرنا للطب وهو أهم ما يحتاجه الإنسان. مازالت الأمراض المستعصية في السبعينات هي نفسها اليوم. السرطان والسكر والضغط ومعظم المضادات الحيوية المتوفرة الآن هي تحسين لثورتها التي اندلعت في الستينات. ما الذي طور الاتصالات بشكل مذهل وترك المنتجات الجوهرية التي تخدم الأنسان تسير ببطء. تلك قصة أخرى.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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