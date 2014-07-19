سعودي يتبنى تدريب 20 مليون عاطل عربي

كشف مسئول سعودي في قطاع التدريب، إن شراكة استراتيجية جمعت بين المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) وشركة سعودية متخصصة في تطوير التعليم والتدريب عن بعد، ستقدم خدماتها لنحو 20 مليون عاطل في العربي والإسلامي، وستساهم بشكل مباشر في خلق فرص وظيفية جديدة.

وأبان المسئول إن قيام تلك الشراكة من خلال توقيع الاتفاقية التي تمت مؤخراً في الرباط، ستعمل عند تفعيلها على تنفيذ المشاريع التعليمية والتدريبية بالوطن العربي والعالم الإسلامي، خاصة أن هناك ملايين من الشباب العاطلين عن العمل، إلى جانب أن الجامعات تضخ سنوياً لسوق العمل الملايين من الخريجين.

وقال المهندس زهير بن علي أزهر الرئيس التنفيذي لشركة التعليم والتدريب عن بعد، بعد توقيعه عقد الاتفاقية مع الدكتور أحمد سعيد ولد إباه مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في الإيسيكووبحضور مدير عام المنظمة معالي الدكتور عبدالعزيز التويجري:" نأمل أن نكون قادرين على النهوض بالنوعية في أساليب التعليم والتدريب، وسنحرص على التقدم في الترتيب الأكاديمي لأبناء الوطن الإسلامي بوجه عام، والعربي على وجه الخصوص".

وأشار أزهر إلى إنهم سيعملون على مواجهة ما تقوم بضخه الجامعات سنوياً في العالم العربي من خريجين، والذين يقدر عددهم وفق اخر الإحصائيات بنحو 11 مليون خريج، مردفاً :" هؤلاء الخريجين بحاجة جادة إلى التأهيل والتدريب المناسب لدخول سوق العمل"

وأستدرك أزهر" نحن لا ننكر إن لدينا زيادة سكانية هي الأكثر نمواً على مستوى العالم"، مبيناً إن الأمر بات يتطلب إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تجويد المخرجات التعليمية، وحلول تناسب الامتداد الجغرافي للوطن العربي، وتباعد الكتل السكانية".