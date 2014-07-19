قطع الكهرباء عن 2390 منزلاً في القصيم

تسبب اصطدام شاحنة متوسطة بعمود كهرباء ضغط عالي صباح السبت في قطع التيار الكهربائي عن 2390 مشتركاً بمحافظة البدائع في منطقة القصيم.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء في بيان صحافي، السبت، أن فرقها الفنية قامت على الفور بمباشرة مكان الحادث وإصلاح العطل الذي أصاب الشبكة من خلال إصلاح موصلات العمود بعد أن قام الدفاع المدني والجهات الأمنية من إبعاد السيارة وتأمين المكان.

وبينت أنها قامت بإعادة التيار الكهربائي بعد نحو ساعة من الانقطاع، واطمأنت على صحة قائد المركبة الذي نقل للمستشفى وحالته مستقرة .

وأكدت الشركة على أهمية تقيد سائقي المركبات بأنظمة السلامة والمرور حفاظاً على الأرواح أولاً وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة للسائقين وبالتالي الممتلكات التي تخدم المجتمع كالكهرباء وبقية الخدمات الأخرى، مبينةً أن إتلافها قد ينجم عنه تضرر آلاف المستفيدين من الخدمات.

