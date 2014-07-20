إرهاب يولد إرهاباً آخر..!

يحمل شهادة الدكتوراه، وأستاذ في إحدى جامعاتنا أصبح مفتي الخلافة بداعش وفقيهها وتشريعاتها، بمعنى أنه مفتي الموت لجماعات مريضة جمعها عداء تام لكل إنسان لا تتطابق حالته النفسية والعقدية معهم..

ثانٍ يحمل شهادة الطب أعد نفسه، كما تقول عائلته طبيباً للجرحى والمصابين في داعش، ورواية أخرى تصفه وهو يحمل السلاح وببدلة عسكرية أنه إرهابي فجر نفسه ليقتل العديد من الأبرياء، وثالث مفسر للأحلام يحمل شهادة جامعية، وبقناعة رجل مدرك وراشد حمل ابنه معه لجنة داعش ليكون فدائياً باسم فكر التقوى ضد الكفار، ولكنه عاد مع ابنه، ولم يتضح حتى الآن دوافع الذهاب والعودة لخضوعه لتحقيق مطول..

امرأة تحمل أطفالها وتخادع أهلها وزوجها بأنها ذاهبة للعمرة، ثم يتم القبض عليها في الحدود السعودية - اليمنية لتتطوع مع أطفالها جنوداً للحوثيين أو للقاعدة وعند استشهادها، كما تعتقد، سوف تعوض زوجها ببديل في الجنة..

هذه نماذج صغيرة جداً ممن برزت أسماؤهم وصورهم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في المملكة، وقد تكون الأسباب اضطرابا عقليا أو حالات انفصام، أو ضغوطا نفسية متراكمة أدت إلى خلل في الرابط الأسري والاجتماعي، وعدم التكيف معهما، لتصادف شخصاً تعبأ بأيديولوجية دينية أو مادية لديه القدرة على جذب تلك الشخصيات إلى معتقده، وتوظيفها في الجماعات الانتحارية..

الآن تعاد شخصية «حسن الصباح» بشخصيات عديدة لقيادات المنظمات الإرهابية، فقد كان زعيم الحشاشين لا يختلف من حيث الإقناع والمخادعة، والتغرير بأنصاره بما نراه في حاضرنا، ولم تكن فرق «الكاميكاز» اليابانية أو (الرياح الإلهية) التي تأتمر بوصايا عقيدة الامبراطور الإله «هيرو هيتو» بأقل من التاريخ الانتحاري، لكن لماذا منطقتنا العربية والإسلامية هي بؤرة التقاء هذا الفكر وما أفرزه من قوانين الموت؟

لقد تعرض شبابنا لعمليات غسل أدمغة ضمن تأثيرات مسخت كل موروثات الشخص وتلقيه المعلومات والتربية الطبيعية، لصالح مؤثرات وقناعات أخرى تصل إلى حد الإيمان المطلق بالطروحات والمنظّر والملقن لها، وتغيير معتقداته وسلوكه لبناء شخصية أخرى مطاوعة وموجهة، وأخطر هذه المؤثرات الأديان لأنها مستودع الايمان المتوارث، ولذلك عملت قوى داخلية وخارجية على استهداف هذه العينة من الشباب لأهداف أكبر وأعمق مما فكر به قادة تلك الجماعات بجعل المنطقة بؤرة صراع تاريخي لا تستعمل فيها الغزوات العسكرية لإخضاع سكانها كما جرى في أزمنة الاحتلال، وإنما توظيف مواطنيها لهذه الأدوار، وقد نجحت بأن غرقت المنطقة بما هو أخطر من كل مراحلها..

لجنة المناصحة لعبت دوراً جيداً، ولكنها لم تصل إلى حد الكفاءة العالية مع من قاموا بتلقين الشباب ودفعهم للجهاد، لأن نسبة منهم قبلوا تلك المناصحة شكلاً، ورفضوها موضوعاً وقناعة ولذلك ارتد بعضهم لمجرد خروجهم من المعتقلات، وهناك من يرى أن بعض الناصحين هم عناصر من الصحوة لازالوا على قناعاتهم ومعتقداتهم بالفكر المتطرف، وهذا لا يغير من دور وزارة الداخلية، وأجهزتها ونجاحهما لكننا نحتاج إلى تحليل التجربة وإعادة مضامينها وفق أساليب أكثر تطوراً ونجاحاً.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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