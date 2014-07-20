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إعفاء ماجد القصبي من رئاسة الشؤون الخاصة لولي العهد

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من منصبه رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد، وتعيينه مستشاراً بديوان ولي العهد بمرتبة وزير، وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي رئيساً لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة. كما أمر الملك عبدالله تعيين عبدالعزيز بن صالح بن عثمان الفريح نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

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