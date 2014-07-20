احتراف السليق والمفاطيح!

الرئيس السابق للجنة الاحتراف د. صالح بن ناصر: احترافنا سليق وسهر ومفطحات!

ـ ومن طبخ السليق والمفطحات؟!

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بدأ انحدار الكرة السعودية منذ نهاية المشاركة الناجحة في كأس العالم ٩٤!

ـ أي منذ بدء تطبيق الاحتراف.. احتراف وضع أسسه غير محترفين، كان احترافا في هدر الملايين على أشباه اللاعبين!

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شركتان جديدتان للاتصالات في السوق السعودية خلال ٩ أشهر!

ـ وما زال في الجعبة بقية فواتير!

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بنك «سامبا» يتبرع ببناء ٥٠٠ مسكن للأسر الفقيرة!

ـ خطوة طيبة، لكن فردا واحدا من المجتمع هو الأمير الوليد بن طلال تبرع لوحده ببناء ١٠ آلاف مسكن، ننتظر إسهاما أكبر من بنوكنا في تحمل المسؤولية الاجتماعية!

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غرفة أبها: البطالة في عسير اختيارية وانتقائية!

ـ صحيح وليس في عسير وحدها بل في كل مناطق المملكة، لكن المشكلة ليست في الشباب بل في القطاع الخاص الذي لا يوفر الأجور العادلة وبيئة العمل المحفزة، بدليل نجاح قطاعات أخرى كالمصرفي والنفطي في اجتذاب السعوديين!

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أكثر من ٦٠٠ ألف متقدم لوظائف «جدارة»!

ـ أي مستقبل لمجتمع تكون فيه الحكومة أكبر رب عمل، ويكون القطاع الخاص أكبر رب مال!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140720/Con20140720713302.htm