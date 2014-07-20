القبض على شابين بتهمة صيد غزال

ضبطت شرطة محافظة الخرمة (230 كيلومترا شمال شرق الطائف) شابين في العقد الثاني من عمرهما إبان تسللهما إلى محمية للصيد بشكل غير شرعي.

إزاء ذلك، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي أن "الجهات اﻷمنية في شرطة محافظة الخرمة، تمكنت أثناء تأديتها لمهام عملها في محمية محازة الصيد من ضبط شابين سعوديين في العقد الثاني من عمرهما تسللا عن طريق القفز من أعلى سياج المحمية، وأقدما على صيد غزال من داخل المحمية بسلاح ناري كان بحوزتهما".

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على الشابين ﻻستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا ﻹحالتهما وملف القضية لجهة الاختصاص.