خطوة نحو الأفضل

ما كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد، ولو حدث لما كنّا نعاني الآن من عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومهما يكن فقد اعتمد سمو الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مشاريع التقنية، ضمن برنامج العمل التنفيذي لدعم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، مؤكدا سموه العزم على تحويل جميع المدارس إلى مدارس تقنية، وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه الاكتشافات التقنية، وتشمل المشاريع تأمين معامل حاسب آلي لجميع مدارس التعليم العام بمعدل 1 لكل ١٠ طلاب، والمفروض أن يكون هناك حاسب آلي لكل طالب، وهو ما هو معمول به في المدارس في الدول المتقدمة، ولكن وجود شبكة واي فاي في كل مدرسة ضمن المشاريع سيعوض هذا النقص، إذ سيكون بإمكان كل طالب أن يستخدم حاسبه الخاص، والمهم أن تتسع المدارس الحالية وعدد منها ليس بالقليل مستأجر، أي ليست مصممة كمدارس، لهذه المعامل، وما دمنا نتحدث عن المعامل فإنني أتساءل: هل توجد معامل كيماوية في مدارسنا،؟ أشكّ في ذلك، ولهذا آن الأوان ليكون هناك معمل في كلّ مدرسة، والمفروض أنّ الطالب الذي يدخل الجامعة لديه خبرة معملية وإلاّ فلن ينجح في الكليات العلمية النجاح المطلوب

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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