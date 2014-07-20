عمل القطاعات الأمنية في المسجد الحرام

تتنوع ملابسهم ، وعتادهم، ومسمياتهم كقطاعات أمنية، لكن هدفًهم واحد هو خدمة ضيوفِ الرحمن وقيادتهم واحدة هي الأمن العام،

وأظهر فيديو خاص بقناة العربية، عمل رجال الأمن في المسجد الحرام في مكة المكرمة، الذي يستعد لمواسم العُمرة من خلال خطط عامة، ودقيقة يصوغها بيت الخبرة والإدارة المتجسد في تاريخ الأمن العام و رجاله.

ويأتي ذلك في كل السيناريوهات الأمنية تم تصورها ، و تم وضع خطط للتعاطي معها ، ابتداء من حوادث سيارات، أو حريق بنايات ، وصولا إلى الاحتمالات الأخطر.

ويندر أن تذكر السعودية رقماً محددا لعدد القوات الخادمة للمعتمرين ، لكنها وكما هو واضح للاعيان و الكاميرات التلفزيونية لم تتردد في وضع كل قدراتِها الامنية من أجل سلامة مواسم العمرة و تيسيرها.