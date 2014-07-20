غياب الإمام الأعظم

لم يكن حجّاج العجمي هو الوحيد في العالم الإسلامي الذي ليس في " عنقه " بيعة لولي أمر, ولم يكن هو الوحيد الذي يؤمن بأن الأنظمة العربية دورها محصور في تقديم السياسة والإقتصاد للمستعمر, كان يتحدث بصراحة عالية مصطحباً عبارات تشعرهُ بالقوة, وكان الموقف الإعلامي يصنع منه بطلاً, ورغم ما صاحب اللقاء من قصور في فهم الطريقة الفلسفية التي كانت من المفترض أن تقود اللقاء مع رجل مارس الدعم اللوجستي والمادي للجماعات المسلحة في سوريا ضد النظام السوري إلى رؤية يستطيع المستمع من خلالها تقييم الحالة بطريقة إيجابية إلا أنها تحولت في آخر اللقاء إلى ( وأنا ما كنت أعلم أنك ممنوع وإلا كان كلام آخر !! ). إنّ جماعات الغلو أياً كانت فهي تتكئ على إرث معرفي ديني لحماية منطلقاتها الفكرية, وتستطيع رسم مستقبلها من خلال قوتين متوازيتين ( القوة الخشنة والقوة الناعمة ) ولهذا السبب فإن الجماعات المتطرفة لديها قدرة على إستيعاب للرؤية التي تحملها ومتماسكه, فهي ليست صامدة وحسب بل تكسب أنصاراً على مدى سنوات رغم التضييق عليها ومحاربتها تحت قانون مكافحة الإرهاب. إنّ التصدي للتطرف من خلال رؤية المدرسة السلفية التقليدية والتي تتحدث عن ( الشبهات ) مستخدمةً القالب الثابت الذي يتم تعبئته بألوان متعددة دون تغيير القالب فهي لا تقدم على المستوى الفكري المتغيّر إنجازاً كبيراً, فحجاج العجمي له أشباه كُثر لا يدينون ببيعة لأحد من منطلقات دينية وغير دينية في المجتمعات الإسلامية, وهذا يجبر المتخصصين إلى صناعة قالبٍ جديد أو البحث عن آخر يستيطع مُحاكاة هذا الفكر بطريقة تواكب المتغيرات والحِراك الإجتماعي المتسارع, فإنّ الأحداث المتسارعة في العالم كالحالة المصرية والسورية والعراقية والليبية والتونسية واليمنية وغيرها ألبست العقول رداءً جديداً أو متطوراً يرفض ويتمرد على المدرسة المذهبية القائمة, ولهذا السبب فإنّ الحديث عن ( الخوارج ) كقالب لكل حادثة متمردة قائمة وجعله منطلقاً لمناقشة فكر حجاج العجمي – مثالاً – هو إستنزاف للمعرفة وللطاقات, خاصة أن التدافع بين الفريقين قائمٌ على تفنيد شبهات الآخر, فالتمرد واقعٌ على المدارس المذهبية, والبحثُ عن مخرج من دائرة الشيخ والمُلا والسيد حاصلٌ من جيلٍ يبحث عن إيجاد ذاته. وعلى أية حال, فإن إطلاق الأحكام من خلال رسم خارطة عقلية للمتلقي ليسهل إقناعه صورياً, فإنّ هذا نجاحٌ مؤقت وسيصعب ثباته لأنه سيخرج على هذه الخارطة العقلية من يبحث عن حدودها ويتمرد عليها, ولهذا السبب فيجب على أهل الإختصاص قياس الحِراك الفكري الذي يتطور ويتبلور بطرق سريعة, وأن تخضع المتغيرات الإجتماعية لنظريات علمية وتقصي وإستطلاع دون أن نقحمها بسلوك تأريخي نُسقط عليه النوازل دون إمتلاك لفلسفة علمية تتواكب مع جميع المتغيرات.



كاتب صحافي